Пострадавшим от паводка на Ставрополье выдадут жилищные сертификаты

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Власти Ставрополья рассчитывают закончить выдачу пострадавшим от паводка жилищных сертификатов, включая те, получение которых осложнено судебными разбирательствами, в течение полугода, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Первые 72 сертификата мы получили позавчера (во вторник – ред.). И думаю, что на этой — следующей неделе начнем их уже выдавать… Всего у нас обратились граждане за 780 сертификатами… Мы подали заявку (федеральным властям – ред.) на 349 (сертификатов)", — сказал Владимиров журналистам.

По его словам, по оставшимся 351 дому возникло огромное количество проблемных вопросов, что не позволяет быстро выдать сертификаты их хозяевам. Он уточнил, что сложности возникают в случае отсутствия прописки у проживавших в пострадавших домах людей, обременение залоговыми обязательствами или наличие нескольких хозяев в долевом владении. Владимиров уточнил, что все эти ситуации можно разрешить только с помощью судебных инстанций.

"Выдачу 349 сертификатов мы завершим до 1 ноября. Оставшиеся в рамках судебных разбирательств, думаю, в течение полугода мы закончим и людям передадим", — отметил Владимиров.