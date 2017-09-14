Пострадавшим от паводка на Ставрополье выдадут жилищные сертификаты

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Власти Ставрополья рассчитывают закончить выдачу пострадавшим от паводка жилищных сертификатов, включая те, получение которых осложнено судебными разбирательствами, в течение полугода, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
"Первые 72 сертификата мы получили позавчера (во вторник – ред.). И думаю, что на этой — следующей неделе начнем их уже выдавать… Всего у нас обратились граждане за 780 сертификатами… Мы подали заявку (федеральным властям – ред.) на 349 (сертификатов)", — сказал Владимиров журналистам.
"Выдачу 349 сертификатов мы завершим до 1 ноября. Оставшиеся в рамках судебных разбирательств, думаю, в течение полугода мы закончим и людям передадим", — отметил Владимиров.