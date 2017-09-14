Слушания по развитию моногородов пройдут в Госдуме 13 ноября

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Парламентские слушания по проблемам развития моногородов состоятся в Госдуме 13 ноября, сообщили в пресс-службе думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

В четверг, 14 сентября состоялось первое в осеннюю сессию заседание комитета, на нем депутаты рассмотрели 23 вопроса, из них 14 проектов законов.

"Члены комитета обсудили законотворческую деятельность в период осенней сессии, утвердили программу "Комплексное развитие моногородов", дату проведения парламентских слушаний по проблемам развития моногородов, они пройдут 13 ноября", — говорится в сообщении пресс-службы комитета по итогам заседания.