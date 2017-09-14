"По невнимательности": как посетители повредили растения в "Зарядье"

Охранник в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве

Охранник в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве

МОСКВА, 14 сен — РИА Недвижимость. Посетители "Зарядья", вытоптавшие в нем около 10 тысяч растений, сделали это неумышленно, по невнимательности, считают охранники недавно открывшегося парка. Тем временем озеленители и строительные рабочие пытаются устранить ущерб, нанесенный зеленой зоне в самом центре Москвы.

Парк "Зарядье" открылся на месте снесенной гостиницы "Россия" 9 сентября, во время празднования 870-летия столицы. Свободным доступ в парк, созданный в непосредственной близости от Московского Кремля, сделали 11 сентября. Сразу после открытия стали появляться сообщения об ущербе который наносят посетители ландшафту и объектам нового общественного пространства.

По данным дирекции парка, за несколько дней его работы пострадали около 10 тысяч растений, в том числе занесенных в Красную книгу. Была повреждена "кора" стеклянного купола филармонии — треугольный участок треснул из-за того, что кто-то кинул в него камень. Также оказалось повреждено световое окно медиацентра.

Умысла не было

Как рассказал РИА Недвижимость представитель ФГУП "Охрана" Росгвардии, охраняющий в парке зону каменистой тундры, где были вытоптаны редкие мхи, посетители сделали это без злого умысла.

"Смотрите, какие виды открываются с этой точки. Вот все и идут, засмотревшись или задумавшись, не замечая, что тропинка огорожена и ходить по этому мху нельзя", — сказал он.

Помимо "Охраны", за поведением посетителей в парке следят и волонтеры. Они, правда, замечают нарушителей, когда те уже успели зайти в непешеходную зону.

К восстановлению уже приступили

Вытоптанные растения в парке "Зарядье" планируется восстановить в течение ближайших двух недель, рассказал РИА Недвижимость начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе парка Игорь Сафиуллин.

Количество вытоптанных растений он оценил в 10 тысяч посадочных единиц, отметив, что среди них есть растения, занесенные в Красную книгу.

Работы по восстановлению растений в парке уже начались. Активно высаживаются новые цветы в зоне пруда под "Парящим мостом". Это место тоже пострадало от посетителей: горшки с еще не посаженными цветами лежали здесь в открытом доступе.

Местные озеленители хоть и не исключают возможные случаи вандализма, но напоминают, что за парком охрана следит и днем, и ночью.

Рабочие приступили и к замене фрагмента стеклянной "коры" над филармонией.