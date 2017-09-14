В Минздраве рассказали о перспективах лечения онкологических заболеваний

ГЕЛЕНДЖИК, 14 сен – РИА Новости. Вакцины и новые радиоизотопные препараты для лечения онкологических заболеваний разрабатываются в России в настоящее время, рассказал директор департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ Игорь Коробко.
Он отметил, что сейчас, с развитием ряда технологий, в том числе технологии высокопроизводительного секвенирования и IT-технологий, есть возможность получить сводный "портрет" опухоли, что позволяет создавать индивидуализированные вакцины.
"Здесь мы в самом начале пути: экспериментальные исследования клинические находятся в зачатке, но первые результаты достлано многообещающие", — добавил Коробко.
По словам представителя Минздрава, важной часть лечения онкологии остаются радиотерапия.
"В области радиопрепаратов мы сейчас, в ближайшем будущем, будем иметь достаточно большой набор (препаратов – ред.)", — отметил он.