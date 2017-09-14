Роструд выявил более девяти тысяч нарушений в ходе проверок детских лагерей

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Роструд выявил более 9 тысяч нарушений в ходе летних проверок детских лагерей, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя начальника управления государственного надзора в сфере труда Роструда Людмилу Коваль.

Отмечается, что за летний период Роструд провел более 2,5 тысяч проверок организаций отдыха и оздоровления детей.

"По результатам проведения проверок выявлено более 9 тысяч нарушений требований трудового законодательства и требований охраны труда", — говорится в сообщении.

Добавляется, что среди основных нарушений — отсутсвие инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда, допуск к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, а также нарушения по вопросам не соблюдения сроков выплаты заработной платы.

"Тем не менее, проверки показали, что многие регионы учли опыт летней оздоровительной кампании 2016 года и стали более ответственно подходить к вопросам соблюдения требований трудового законодательства и требований охраны труда", — уточняется в сообщении.