Детские автобусы оборудуют проблесковыми маячками

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Все российские автобусы, предназначенные для перевозки детей, будут оборудованы проблесковыми маячками к 2018 году, сообщила в четверг уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В январе Кузнецова обратила внимание на проблему недобросовестных детских перевозчиков и предложила создать их реестр, а также открыть единый диспетчерский центр по мониторингу и фиксации данных, поступающих от электронных систем автобусов, и оборудовать автобусы для перевозки детей проблесковыми маячками.

"С 2018 года все российские автобусы, перевозящие детей, будут оборудованы проблесковыми маячками", — заявила Кузнецова в интервью "Российской газете".