Бюджет Смоленской области на будущий год учтет меры поддержки инвалидов

СМОЛЕНСК, 14 сен — РИА Новости. При формировании бюджета Смоленской области на следующий будет уделено повышенное внимание мерам поддержки людей с ограниченными возможностями. Как сообщает пресс-служба администрации региона, соответствующее поручение дал губернатор области Алексей Островский, который держит на персональном контроле вопросы трудоустройства инвалидов.

"Люди, находясь в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать только на самих себя и на власть. Поэтому прошу продумать и дать мне предложения, за счет каких источников финансирования мы можем больше денежных средств выделить на оказание помощи по трудоустройству инвалидов — их, к огромному сожалению, у нас в области 10% от общего числа жителей", — сказал глава региона, обращаясь в ходе рабочего совещания к замгубернатора Василию Анохину, курирующему в администрации бюджетные и финансовые вопросы.

В пресс-службе напомнили, что для граждан, имеющих инвалидность, на постоянной основе реализуется комплекс мер, включающих проведение специализированных ярмарок вакансий, организацию временного трудоустройства, профессионального обучения, а также различные виды помощи, начиная от выбора профессии и заканчивая социальной адаптацией на рынке труда. За семь месяцев этого года в Службу занятости населения обратились более 600 граждан, имеющих инвалидность, из них 110 уже нашли работу, сообщили в пресс-службе, напомнив при этом, что в этом году Смоленская область должна обеспечить занятость 28,7% инвалидов трудоспособного возраста.

Кроме того, глава региона дал указание проработать с региональным объединением работодателей "Научно-промышленный союз" возможность заполнения установленных работодателями квот для трудоустройства инвалидов.

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