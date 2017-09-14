Четырехуровневую систему мониторинга за лесом внедрили в Ивановской области

ИВАНОВО, 14 сен — РИА Новости. Четырехуровневая система мониторинга за пожарной обстановкой в лесах, включающая наземное патрулирование, видеомониторинг, воздушный и космический мониторинги, внедрена в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Ранее в регионе применялось наземное патрулирование, а также космический мониторинг и облеты лесов. С этого года начали использовать видеомониторинг. Система предназначена для оценки ситуации на территориях, прилегающих к населенным пунктам, дорогам и промышленным предприятиям, поскольку пожары именно на этих лесных участках наиболее опасны", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что система видеомониторинга выявляет и распознает все возникающие возгорания в виде термоточек с точностью до 250 метров от места возгорания, полученная информация выводится на компьютеры специалистов. Кроме того, с этого года в Ивановской области для наблюдения также используется беспилотный летательный аппарат.

Первый заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Зобнин высоко оценил новую технику. "Одним из факторов успешного прохождения пожароопасного сезона в текущем году стало внедрение на территории области системы мониторинга в четырех уровнях Кроме того, спектр использования новой техники шире, чем только обнаружение лесных пожаров. Также она может использоваться для контроля за рубками лесных насаждений", — отметил зампред.

В пресс-службе добавили, что в этом году в регионе зафиксировано всего три возгорания. Площадь, пройденная огнем, составила около двух гектаров, гибели лесных насаждений не допущено.

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