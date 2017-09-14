Семь российских регионов получат миллиард рублей на доплаты пенсионерам

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Правительство России приняло проект распоряжения, согласно которому среди семи регионов РФ будет распределен 1 миллиард рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии в 2017 году, сообщается на сайте кабинета министров.
Согласно сообщению, эти субъекты заявили о потребности в дополнительных средствах на выплату региональных социальных доплат к пенсии в 2017 году с учетом сложившихся в этих регионах показателей по численности получателей доплаты и ее среднему размеру за первое полугодие 2017 года.
Отмечается, что это позволит регионам выполнить обязательства по выплате доплат в полном объеме. Общая численность получателей доплат в 2017 году составит около 407 тысяч человек.