Слушания по правам человека пройдут в Госдуме в ноябре

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Слушания по теме прав человека пройдут в Госдуме в ноябре, сообщил журналистам глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Эта деятельность (в сфере прав человека) не может не быть предметом внимательного отношения законотворцев. Мы хотели бы в этой связи уже этой осенью пригласить на широкомасштабные международные слушания по проблематике прав человека, где мы хотели бы оценить и укрепить основные направления деятельности уполномоченного по правам человека, принять законодательство по уполномоченным по правам человека в регионах, поскольку их статус до сих пор не ясен, не очевиден", — сказал журналистам Гаврилов.

Он отметил, что на слушания будут приглашены российские и зарубежные правозащитники.