На Кубани планируют привить от гриппа и ОРВИ почти три миллиона человек

КРАСНОДАР, 14 сен — РИА Новости. Краснодарский край пользуется популярностью у туристов, в связи с этим регион относится к зоне постоянного эпидемического риска, в текущем году от гриппа и ОРВИ планируется привить более 2,9 миллиона человек, сообщил РИА Новости губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"В этом году в Краснодарском крае запланировано привить более 2,9 миллиона человек. Прививочная кампания началась и идет уже в течение месяца", — сказал глава региона, уточнив, что на данный момент уже привито более 250 тысяч человек.

Власти планируют завершить прививочную кампанию до 15 ноября.

"Наш регион пользуется популярностью у туристов, здесь активно проводятся мероприятия всероссийского и международного уровня, и, безусловно, мы относимся к зоне постоянного эпидемического риска. И как раз вакцинация является одним из эффективных методов предотвращения инфекционных заболеваний", — добавил Кондратьев.

По данным региональных властей, ежегодно в крае прививается более миллиона детей и двух миллионов взрослых, охват вакцинацией составляет свыше 98%. По этому показателю Кубань является лидером. В целом рекомендуемый охват в России составляет 95%.

"Такая практика дает положительные результаты. За последние годы заболеваемость гриппом и ОРВИ в крае не превышала эпидемического порога и в целом снизилась более чем в 10 раз", — отметил политик.

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