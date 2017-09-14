На Кубани планируют привить от гриппа и ОРВИ почти три миллиона человек

КРАСНОДАР, 14 сен — РИА Новости. Краснодарский край пользуется популярностью у туристов, в связи с этим регион относится к зоне постоянного эпидемического риска, в текущем году от гриппа и ОРВИ планируется привить более 2,9 миллиона человек, сообщил РИА Новости губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Власти планируют завершить прививочную кампанию до 15 ноября.
"Наш регион пользуется популярностью у туристов, здесь активно проводятся мероприятия всероссийского и международного уровня, и, безусловно, мы относимся к зоне постоянного эпидемического риска. И как раз вакцинация является одним из эффективных методов предотвращения инфекционных заболеваний", — добавил Кондратьев.
По данным региональных властей, ежегодно в крае прививается более миллиона детей и двух миллионов взрослых, охват вакцинацией составляет свыше 98%. По этому показателю Кубань является лидером. В целом рекомендуемый охват в России составляет 95%.
"Такая практика дает положительные результаты. За последние годы заболеваемость гриппом и ОРВИ в крае не превышала эпидемического порога и в целом снизилась более чем в 10 раз", — отметил политик.