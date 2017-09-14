Киселев рассказал о проекте МИА "Россия сегодня" о революции 1917 года

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Специальный информационный проект МИА "Россия сегодня" "Великая русская революция", по-новому показывающий личности основных участников событий 1917 года, направлен на примирение в российском обществе вокруг истории революции, заявил генеральный директор агентства Дмитрий Киселев.

Выступая в четверг в Москве на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в России, Киселев напомнил, что этот большой проект реализуется на флагманском сайте агентства ria.ru

Киселев отметил, что в основе проекта лежала идея написать серию портретов о деятелях революции.

"Но не как о разрушителях, которые занимались подрывной деятельностью в Российской империи, и не как о спасителях, у которых, может быть, ничего не получилось, а как о людях, каждый из которых мечтал внести свой вклад в благо России и цивилизации, найти в нем что-то хорошее", — добавил он.

По словам Киселева, "каждый может посмотреть на деятелей революции под новым ракурсом, под которым раньше на них не смотрели, понять мотивы, инструменты, к которым прибегали люди".

Генеральный директор МИА перечислил ряд персон, которым посвящены уже опубликованные материалы в рамках проекта. Это, в частности, Иосиф Сталин, Нестор Махно, Лавр Корнилов, Лев Каменев, Александр Керенский, Максим Горький, Ираклий Церетели, Георгий Плеханов, Николай Чхеидзе.

"Цель нашего проекта – врачевание, человеческое примирение. Мы пытаемся нашим проектом пробуждать добрые чувства, а не углублять раскол, который возник сто лет назад", — подчеркнул Киселев.

В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.