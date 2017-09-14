Кадыров поблагодарил Медведева за вклад в развитие Чечни

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с днем рождения, поблагодарив его за реализацию крупных проектов в республике.

"Благодаря его непосредственному участию в Чечне реализованы крупные проекты, федеральные программы, позволившие развить образование, здравоохранение, промышленность, строительство, дорожную сеть", — написал Кадыров в Instagram.

По его словам, "Дмитрий Анатольевич всегда поддерживает нас в решении самых сложных и важных проблем социально-экономического развития".

Глава Чечни пожелал премьеру "крепкого здоровья, счастья, удачи в реализации программ, направленных на укрепление и развитие нашего Отечества".