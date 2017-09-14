Кадыров поблагодарил Медведева за вклад в развитие Чечни

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с днем рождения, поблагодарив его за реализацию крупных проектов в республике.
По его словам, "Дмитрий Анатольевич всегда поддерживает нас в решении самых сложных и важных проблем социально-экономического развития".
Глава Чечни пожелал премьеру "крепкого здоровья, счастья, удачи в реализации программ, направленных на укрепление и развитие нашего Отечества".
Дорогие друзья! Сегодня день рождения видного российского политического и государственного деятеля, Председателя Правительства России @damedvedev Дмитрия Медведева. Дмитрий Анатольевич всегда поддерживает нас в решении самых сложных и важных проблем социально-экономического развития. Благодаря его непосредственному участию в Чечне реализованы крупные проекты, федеральные программы, позволившие развить образование, здравоохранение, промышленность, строительство, дорожную сеть. Дмитрий Анатольевич! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, удачи в реализации программ, направленных на укрепление и развитие нашего Отечества – России! #Кадыров #Россия #Медведев