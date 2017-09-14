В Москве перекроют несколько улиц во время велопарада 17 сентября

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сразу несколько московских улиц перекроют в воскресенье, 17 сентября, для проведения в столице велопарада, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы в четверг.

Городской велопарад пройдет 17 сентября. По ожиданиям властей, он соберет свыше 30 тысяч человек.

Так, в воскресенье с 11.45 до 13.20 для автомобилистов закроют Звездный бульвар, улицу Космонавтов, Бориса Галушкина, Ростокинский проезд, Русаковскую, Рубцовскую и Лефортовскую, Сыромятническую, Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью, Саввинскую, Ростовскую, Смоленскую, Краснопресненскую набережные. Также будут перекрыты Хамовнический вал, Улица 1905 года и Мантулинская улица.

Движение на этих улицах будет открываться по мере прохождения колонны.

Кроме этого, в этот день с 04.00 до 16.00 машины не смогут проехать по участкам Останкинского проезда и Звездного Бульвара и с 10.00 до 15.00 по отрезку на 1-м Красногвардейском проезде.