В Москве перекроют несколько улиц во время велопарада 17 сентября

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сразу несколько московских улиц перекроют в воскресенье, 17 сентября, для проведения в столице велопарада, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы в четверг.
Городской велопарад пройдет 17 сентября. По ожиданиям властей, он соберет свыше 30 тысяч человек.
Движение на этих улицах будет открываться по мере прохождения колонны.
Кроме этого, в этот день с 04.00 до 16.00 машины не смогут проехать по участкам Останкинского проезда и Звездного Бульвара и с 10.00 до 15.00 по отрезку на 1-м Красногвардейском проезде.