Общественная организация предложила вернуть прокуратуре санкцию на арест

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предлагает вернуть прокуратуре санкцию на арест, заявил президент организации Александр Калинин.
"Ответственность, арестовывать человека или нет — это должна быть санкция прокуратуры", — подчеркнул он.
МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером юбилейного Форума "Опоры России" "15 лет вместе!", который пройдет 18 сентября.
Главными темами форума станут акселерация бизнеса, повышение эффективности производства и развитие экспорта как основы для роста экономики России.