Общественная организация предложила вернуть прокуратуре санкцию на арест

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предлагает вернуть прокуратуре санкцию на арест, заявил президент организации Александр Калинин.

"Одно из наших предложений — это вернуть прокуратуре санкцию на арест, на избрание такой меры пресечения. Мы считаем, что это правильная мера и неправильно, что ее забрали в свое время у прокуратуры", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Ответственность, арестовывать человека или нет — это должна быть санкция прокуратуры", — подчеркнул он.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером юбилейного Форума "Опоры России" "15 лет вместе!", который пройдет 18 сентября.

Главными темами форума станут акселерация бизнеса, повышение эффективности производства и развитие экспорта как основы для роста экономики России.