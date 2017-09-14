Звонки о бомбах коснулись 11 тысяч жителей Ленобласти и трех городов

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Силовикам в четверг пришлось проверять 44 объекта с массовым пребыванием людей, в том числе школы, в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Москве и Ленинградской области после анонимных телефонных звонков о "минировании", эвакуировано в общей сложности свыше 11 тысяч человек, сообщил в четверг РИА Новости источник в экстренных службах.

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"Идут проверки торговых центров в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ленобласти, 11 школ в Москве, всего 44 объекта. Эвакуировали 11,5 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.

Всего во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.