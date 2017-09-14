МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Миграционная убыль населения на Дальнем Востоке вновь возросла в первом полугодии 2017 года и вернулась к показателям последних лет, лидерами по миграционному приросту по-прежнему остаются столичные регионы, говорится в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

"В первом полугодии 2017 года миграционная убыль населения Дальневосточного ФО вновь возросла, вернувшись к обычным значениям для последних лет", — говорится в документе.

Отмечается, что в первом полугодии 2016 года миграционные потери населения регионов Дальнего Востока существенно сократились, что послужило основанием для оптимистических ожиданий начавшегося сокращения миграционной убыли населения в этой части страны. Однако по итогам года миграционная убыль мало отличалась от значений последних лет.

Кроме Дальневосточного федерального округа, продолжают терять население регионы Северо-Кавказского, Приволжского и Сибирского округов, следует из документа.

Согласно исследованию, среди регионов, получающих наиболее значительный миграционный прирост, в первом полугодии 2017 года по-прежнему были Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край. Кроме того, существенно увеличился миграционный прирост населения Воронежской области, на значительном уровне он сохраняется в Тюменской, Калининградской и Новосибирской областях.

"Прирост населения р. Крым и г. Севастополь снижается, хотя они остаются в числе регионов-лидеров по показателю миграционного прироста", — отмечают эксперты.

Мониторинг охватывает временной промежуток с 2015 года по август 2017 года. Аналитический материал был подготовлен коллективом экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС и базируется на анализе регулярных статистических данных Росстата, Центрального Банка, Казначейства России, МВД России и Центрального банка данных учета иностранных граждан.