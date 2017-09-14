МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Миграционная убыль населения на Дальнем Востоке вновь возросла в первом полугодии 2017 года и вернулась к показателям последних лет, лидерами по миграционному приросту по-прежнему остаются столичные регионы, говорится в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
"В первом полугодии 2017 года миграционная убыль населения Дальневосточного ФО вновь возросла, вернувшись к обычным значениям для последних лет", — говорится в документе.
Кроме Дальневосточного федерального округа, продолжают терять население регионы Северо-Кавказского, Приволжского и Сибирского округов, следует из документа.
Согласно исследованию, среди регионов, получающих наиболее значительный миграционный прирост, в первом полугодии 2017 года по-прежнему были Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край. Кроме того, существенно увеличился миграционный прирост населения Воронежской области, на значительном уровне он сохраняется в Тюменской, Калининградской и Новосибирской областях.
Мониторинг охватывает временной промежуток с 2015 года по август 2017 года. Аналитический материал был подготовлен коллективом экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС и базируется на анализе регулярных статистических данных Росстата, Центрального Банка, Казначейства России, МВД России и Центрального банка данных учета иностранных граждан.