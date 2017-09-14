МЧС предупредило об усилении ветра в Москве в ближайшие часы

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Столичный главк МЧС России предупреждает москвичей и гостей столицы об усилении юго-западного ветра в ближайшие часы, непогода сохранится до пятницы.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС", сегодня в ближайшие 1-3 часа 14 сентября с сохранением до 11 часов 15 сентября местами в городе Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении ведомства.

При сильном ветре ведомство рекомендует обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. МЧС также советует парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.