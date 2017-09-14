В Москве пройдет международная конференция к столетию революции

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Большая международная конференция, приуроченная к предстоящему столетию революции 1917 года в России, состоится в конце сентября в Москве, на нее приедет несколько десятков крупных зарубежных исследователей, сообщил член оргкомитета по подготовке юбилейных мероприятий, ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов.

В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.

"Конференция пройдет в конце сентября сначала в МГИМО, а затем в Российской академии наук", — сказал Торкунов в четверг на заседании оргкомитета.

По его словам, на форум приедут около 70 зарубежных участников, исследователей, активно участвующих в подготовке юбилейных мероприятий.

"Причем должен сказать, что это участники, которые вносят очень существенный вклад в изучение русской революции", — отметил ректор МГИМО.

По словам Торкунова, активные юбилейные мероприятия более чем в 20 странах, в том числе в Китае, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии. Кроме того, в октябре-декабре нынешнего года планируется проведение серии конференций во многих государствах.

"Для меня даже стал удивительным столь большой интерес в разных странах (к организации у себя юбилейных мероприятий)", — сказал Торкунов.