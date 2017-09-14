В Москве пройдет международная конференция к столетию революции

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Большая международная конференция, приуроченная к предстоящему столетию революции 1917 года в России, состоится в конце сентября в Москве, на нее приедет несколько десятков крупных зарубежных исследователей, сообщил член оргкомитета по подготовке юбилейных мероприятий, ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов.
"Конференция пройдет в конце сентября сначала в МГИМО, а затем в Российской академии наук", — сказал Торкунов в четверг на заседании оргкомитета.
По его словам, на форум приедут около 70 зарубежных участников, исследователей, активно участвующих в подготовке юбилейных мероприятий.
"Причем должен сказать, что это участники, которые вносят очень существенный вклад в изучение русской революции", — отметил ректор МГИМО.
По словам Торкунова, активные юбилейные мероприятия более чем в 20 странах, в том числе в Китае, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии. Кроме того, в октябре-декабре нынешнего года планируется проведение серии конференций во многих государствах.
"Для меня даже стал удивительным столь большой интерес в разных странах (к организации у себя юбилейных мероприятий)", — сказал Торкунов.