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Общество

Прет-а-порте по-русски. Молодые дизайнеры — о том, как шить в России

14:4614.09.2017
(обновлено: 15:04 14.09.2017)
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© Фото предоставлено Дарьей КувшинниковойУкрашение Форма и содержаниеУкрашение Форма и содержание
© Фото предоставлено Дарьей Кувшинниковой

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ануш Долуханян. Пока магазины заполнены европейскими брендами, на российский рынок постепенно выходят местные "молодые" марки одежды. Их производители принципиально создают товар в России и лично следят за качеством. Покупатели пока с опаской относятся к их продукции, но дизайнеры рискуют и создают российскую моду. Корреспондент РИА Новости пообщалась с создателями таких брендов и узнала, почему Made in Russia лучше, чем Made in China.

© Фото предоставлено Ильей ДжайеромСоздатель и владелец бренда STEELBACK Илья Джайер
© Фото предоставлено Ильей Джайером
Создатель и владелец бренда STEELBACK Илья Джайер

Илья Джайер, основатель бренда STEELBACK

— Проект STEELBACK зародился в 2013 году. Тогда мне пришла идея создать группу в "ВКонтакте", где я буду выкладывать свои художественные работы и рассказывать о тех, кто меня вдохновляет. Вскоре я понял, что людей должно объединять что-то вещественное, например, как в армии — единая униформа. Поэтому я решил шить одежду, и в проект пришел дизайнер и уличный художник Руслана Roze. В 2016 году мы перезапустили компанию, и то, что есть сейчас, это наша первая коллекция одежды.

Модель наряде от французского дизайнера Пьера Кардена. 2006 год
© AP Photo / Wally Santana
Наряды, созданные Пьером Карденом

Мы начинали с 200 тысяч рублей, они пошли на первую и самую простую партию одежды: свитшоты, футболки и худи. Мы их продали, а потом начали постепенно увеличивать пошив. За то время, что мы существуем, проект уже несколько раз окупился. Стоимость компании выросла до энного количества миллионов рублей.

Мы соединяем моду и технологии: используем интересные формы, цвета, мембранные ткани. Все товары производятся в Санкт-Петербурге, материалы и фурнитуру привозим со всего мира — из Италии, Кореи, Японии, Бельгии. Мы лично контролируем все производство, поэтому получается качественно.

© Фото предоставлено Ильей ДжайеромСоздатель бренда STEELBACK Илья Джайер на производстве в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено Ильей Джайером
Создатель бренда STEELBACK Илья Джайер на производстве в Санкт-Петербурге

Все жалуются, что в России ничего не улучшается. Но пока в стране не будут создавать что-то свое, ничего не изменится. Мы не похожи на русский бренд: ни названием, ни одеждой. В 2014 году очень многое изменилось из-за кризиса, люди развернулись в сторону российского производителя и начали ценить качество российских товаров.

© Фото предоставлено Ильей ДжайеромОдежда STEELBACK
© Фото предоставлено Ильей Джайером
Одежда STEELBACK

Наша аудитория — это мужчины от 17 до 35 лет, которым интересны технологии или которые любят уличную моду. Люди хотят за разумные деньги получить максимальное качество, функциональность и нечто соответствующее всем модным тенденциям.

Люди должны гореть своим делом. Я уверен, что через десять лет у нас будет свой Supreme и Louis Vuitton, Nike и Adidas. Сейчас на мировой рынок уже вышли несколько российских брендов, например Гоша Рубчинский, Krakatau, который продается в разных странах Европы, московский бренд Nameless. Со временем доля интеграции будет увеличиваться. Если каждый в своей сфере будет делать что-то новое, то все изменится.

© Фото : пресс-служба бренда Plan B JeansСоздатель Plan B Jeans Владимир Янушкевич
© Фото : пресс-служба бренда Plan B Jeans
Создатель Plan B Jeans Владимир Янушкевич

Владимир Янушкевич, создатель марки Plan B Jeans

— Идея создать Plan B появилась неожиданно: мы сидели с компанией на кухне и обсуждали высокие цены на джинсы. Я спросил профессионалов, смогли бы они разработать лекала. Чтобы начать бизнес, я продал квартиру. В Plan B было вложено шесть миллионов рублей. Проект еще не окупился, но сейчас он операционно прибыльный. При этом в развитие бренда мы вкладываем все заработанное.

История легкой промышленности
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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У нас есть производство в Москве, но здесь выпускают малые партии. Второе производство находится в Южном федеральном округе, оно массовое. Ткани мы привозим из Японии и Италии, Турции.

В магазине цены на джинсы начинаются от пяти тысяч рублей. А за 12 тысяч человек сможет получить абсолютно уникальную вещь индивидуального пошива. Тогда как в магазинах масс-маркета за эти деньги можно купить самые простые, обычные джинсы, которые будет носить еще куча народу.

Весь бизнес в мире сегодня строится на ожиданиях. Для того чтобы появилась прибыль, нужно время и терпение. В бизнесе моды нет сверхдоходов, но здесь постоянно появляются новые имена. В России можно начать делать одежду на коленке с бабушкиной швейной машинкой.

© Фото : пресс-служба бренда Plan B JeansТкань для джинсов Plan B
© Фото : пресс-служба бренда Plan B Jeans
Ткань для джинсов Plan B

Психологию людей очень тяжело изменить. Человек 20 лет покупал одни и те же иностранные джинсы, а ты ему предлагаешь что-то российское, и он сразу отказывается. Здесь нет рационального зерна, есть только внутреннее предубеждение, что Россия и джинсы несовместимы.

Мне кажется, для большинства производителей одежда — это хобби. Прибыль может появиться только в том случае, когда бизнес выходит на околоземную орбиту на уровень масс-маркета.

© Фото : пресс-служба бренда Plan B JeansПроизводство Plan B Jeans
© Фото : пресс-служба бренда Plan B Jeans
Производство Plan B Jeans

Мне бы хотелось развить дело настолько, чтобы помогать более мелким брендам с производством и тканями. Тогда количество российских продуктов вырастет, и Made In Russia станет нормой. Тем более что у нас все для этого есть: шьют круто, специалисты хорошие, с технологической точки зрения уровень пошива в России очень высок.

Мне приятно и удобно работать в России. Для того чтобы бороться с сознанием и стереотипами, должно быть больше брендов. Мы еще долго не сможем выиграть у европейцев и китайцев, но для меня лично очевидно, что Made in Russia как минимум не хуже Made in China.

© Фото предоставлено Дарьей КувшинниковойВладелица магазина "Форма и содержание" Дарья Кувшинникова
© Фото предоставлено Дарьей Кувшинниковой
Владелица магазина "Форма и содержание" Дарья Кувшинникова

Дарья Кувшинникова, создательница магазина "Форма и содержание"

— Проект "Форма и содержание" начался с посещения магазина в Барселоне во время путешествия. На тот момент я уже прощупывала почву, чтобы открыть магазин украшений. Вернувшись в Москву, я поняла, что хочу заниматься этим. На первую партию пришлось потратить 3000 евро.

© Фото предоставлено Дарьей КувшинниковойУкрашения из магазина "Форма и содержание"
© Фото предоставлено Дарьей Кувшинниковой
Украшения из магазина "Форма и содержание"

До 2016 года мы продвигали нашу идею только через маркеты и социальные сети. Специально для маркетов мы разработали стенд, который нам обошелся в 80 тысяч рублей. В феврале, посетив корабль "Брюсов", мы решили открыть свой магазин. Повезло, что помещение было почти готово к въезду. Аренда была сезонная: летом 60 тысяч рублей, с октября по апрель 40 тысяч. Там мы продержались до середины мая 2017 года, потом корабль убрали с набережной. Мы переехали на "Хлебозавод", где сделали ремонт с нуля.

"Форма и содержание" — это проект, представляющий современных европейских и российских ювелиров. Мы, как и любой другой микробизнес, сталкиваемся со множеством проблем: например, нужно постоянно работать с аудиторией, чтобы поддерживать продажи. Мы много времени уделяем тому, чтобы рассказать людям об украшениях и объяснить, зачем их покупать.

© Фото предоставлено Дарьей КувшинниковойУкрашение из магазина "Форма и содержание"
© Фото предоставлено Дарьей Кувшинниковой
Украшение из магазина "Форма и содержание"

Но на самом деле сегодня уже нельзя никого удивить местными марками. Года четыре назад все это было в новинку, было всего лишь несколько магазинов, которые могли бы похвастать российским ассортиментом. Сегодня все наоборот.

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Магазин становится местом, где покупатель не только может просто посидеть и поговорить. За счет этого стало больше случайных покупателей. К тому же люди хотят знать о марках и их создателях.

Людям всегда интересно, почему ювелир сделал ту или иную вещь, о чем он думал, что может напоминать конкретное изделие. В итоге человек покупает не просто вещь, а предмет, наполненный энергетикой.

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