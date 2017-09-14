В Москве завершили строительство нового корпуса Морозовской больницы

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Строительство лечебного корпуса Морозовской детской больницы в центре Москвы завершено, заявил мэр города Сергей Собянин журналистам в четверг.

"Закончено строительство новой Морозовской больницы. Это одна из лучших в мире многопрофильных детских клиник, здесь можно лечить практически все болезни", — сказал он.

Сейчас в больнице идет наладка оборудования, и в ближайшее время новый корпус, по словам мэра, начнет принимать первых пациентов.

Как сообщалось ранее, новый семиэтажный лечебный корпус с двумя подземными этажами на территории Морозовской больницы в 4-м Добрынинском переулке рассчитан на 500 коек. Общая площадь здания 71,2 тысячи квадратных метров.

В корпусе предусмотрены отделения: отоларингологии, хирургии, эндокринологии, травматологии и ортопедии, урологии, онкологии и гематологии, офтальмологии и микрохирургии глаза, трансплантации костного мозга, кардиоревматологии и пульмонологии, нейрохирургии и нейроонкологии. Также в корпусе будут два операционных блока, отделение реанимации и анестезиологии, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры.

Новый корпус соединит с соседним зданием надземный переход.

Морозовская детская городская клиническая больница — многопрофильное медицинское учреждение Москвы, в состав которого входит 47 отделений и подразделений. Общий коечный фонд больницы составляет 1,36 тысячи коек с 39 койками реанимации и интенсивной терапии, 80 коек стационара дневного пребывания.