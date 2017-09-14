Медведев отметил, что МФЦ начали предоставлять россиянам больше услуг

В одном из многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Архивное фото

В одном из многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского форума центров государственных и муниципальных услуг, отметив, что количество таких услуг с каждым годом увеличивается.

Премьер напомнил, что в этом году исполняется 10 лет с начала реализации проекта МФЦ. По словам Медведева, за это время удалось создать по всей стране разветвленную сеть "Мои документы", где по принципу одного окна предоставляются самые востребованные государственные и муниципальные услуги.

"Благодаря таким учреждениям мы избавили людей от необходимости ходить по разным инстанциям и стоять в очередях. И количество услуг, которые предоставляют МФЦ, с каждым годом увеличивается", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

В своем послании Медведев также добавил, что миллионы людей уже оценили удобство МФЦ и уровень квалификации сотрудников, поскольку в этих учреждениях работают универсальные специалисты, которые хорошо ориентируются в законодательстве, обладают широким кругозором.

"А главное, вы — неравнодушные и внимательные люди, готовые прийти на помощь. Ваша работа во многом формирует доверие к государственной власти. И сегодня на форуме лучшим из вас будут вручены премии по итогам всероссийского конкурса", — обратился Медведев к участникам форума.

Он поздравил лауреатов и пожелал всем участникам мероприятия плодотворной работы, успехов и всего самого доброго.