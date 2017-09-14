"Массандра" организует винный тур "Клуб любителей хереса"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Предприятие "Массандра" на специальных осенних турах предлагает оценить культуру уникального для Крыма производства вин мадера и херес, туристам покажут цеха и подвалы, где рождается вино, при этом посетителей просят не разговаривать и не пользоваться парфюмом, сообщили журналистам на предприятии.

Винный тур "Клуб любителей хереса" станет вторым после мадерного, который открыт на предприятии для гостей полуострова и крымчан этой осенью. Здесь также проводятся традиционные дегустационные туры с посещением знаменитой энотеки "Массандры" — хранилища коллекционных вин количеством более миллиона бутылок.

"Винные туры, которые мы подготовили для наших ценителей в этом году – мадерный, и вот теперь хересный — разработаны для тех гостей, которым только обзорной, нашей классической экскурсии, уже мало, для тех, кто хочет детальней познакомиться с производством наших вин. Уверена, что осенью оба тура будут востребованы", — сказала Павленко.

Тур "Клуб любителей хереса" — эксклюзивный продукт, рассчитан на небольшие группы. Перед экскурсией гостей ждет инструктаж – в хересном цехе, где на единовременной выдержке находятся порядка 280 тысяч декалитров этого вина, просят отключить телефоны и не разговаривать, сказали на предприятии. Виноделы просят всех, кто приедет к ним, перед поездкой не пользоваться парфюмерией.

"Херес – живой организм, а его создание – очень сложный процесс. Это вино созревает под специальной хересной пленкой, а на ее состояние влияет даже настроение тех, кто работает с ним. Нужно любить свое дело, избегать любых конфликтов, и тогда хересная пленка с благодарностью отреагирует — обогатит вино веществами, которые в ней сформировались", — сказал начальник цеха выдержки "Подвал Ореанда" Алексей Сибиряков.

Гости тура смогут попробовать девять образцов продукции "Массандры", в том числе два хереса — "Херес Массандра" и "Херес Ореанда", сообщили на "Массандре"

Впервые над созданием хереса в "Массандре" задумались в 1900 году, для этого в командировку в Испанию был отправлен винодел "Массандры" А.П. Зельгейм. Однако командировка не принесла желаемого результата. Легенда гласит, что винодел вернулся со словами: "Плесени у нас и своей хватает". В 1908 году при содействии русского консула в Испании удалось получить образец флоры для исследования. Следующие образцы появились в 1913 и 1930 годах. Многолетние исследования и опыты привели к желаемому результату — производство этого вина было начато в 1944 году. Автором первой марки – "Херес Массандра" стала дочь легендарного винодела, ученика Голицына Егорова — Татьяна Александровна Егорова. В 70-х годах была рождена еще одна марка – "Херес Ореанда".

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