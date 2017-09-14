Медведев поздравил генконструктора КБМ Кашина с юбилеем

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 70-летним юбилеем генерального конструктора научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" Валерия Кашина.на сайте правительства.
Как отметил Медведев, ракетные комплексы принимают участие в ежегодном параде Победы на Красной площади. По словам премьера, они демонстрируют мощь и силу российской армии, а главное — помогают охранять мир, надежно защищают людей от современных вызовов и угроз.
"Ваш вклад в укрепление обороноспособности страны отмечен высокими государственными наградами и премиями, в числе которых и золотая медаль Героя Труда. Это достойная оценка всей Вашей многогранной и многолетней деятельности — научной, производственной, педагогической, общественной и экспертной", — говорится в послании премьер-министра.