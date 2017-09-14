Медведев поздравил генконструктора КБМ Кашина с юбилеем

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 70-летним юбилеем генерального конструктора научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" Валерия Кашина.

"В Коломенском КБ машиностроения Вы состоялись как талантливый инженер и ученый, авторитетный и компетентный руководитель. При Вашем непосредственном участии созданы уникальные образцы высокоточного оружия, которые существенно превосходят зарубежные аналоги. Среди них — ракетные комплексы "Искандер-М" и "Хризантема-С", "Игла-С" и "Верба", семейство ракет "Атака" и "Штурм", — говорится в телеграмме премьера, опубликованной на сайте правительства

Как отметил Медведев, ракетные комплексы принимают участие в ежегодном параде Победы на Красной площади. По словам премьера, они демонстрируют мощь и силу российской армии, а главное — помогают охранять мир, надежно защищают людей от современных вызовов и угроз.

"Ваш вклад в укрепление обороноспособности страны отмечен высокими государственными наградами и премиями, в числе которых и золотая медаль Героя Труда. Это достойная оценка всей Вашей многогранной и многолетней деятельности — научной, производственной, педагогической, общественной и экспертной", — говорится в послании премьер-министра.