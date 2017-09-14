Минздрав: новые технологии в здравоохранении требуют законодательной базы

ГЕЛЕНДЖИК, 14 сен — РИА Новости. Появление новых технологий требует, как правило, разработки принципиально нового правового поля для их применения, сказал директор департамента науки, инновационного развития Минздрава Игорь Коробко на форуме "Биотехмед".

"Здравоохранение заинтересовано в том, чтобы были доступны новые продукты, новые услуги… технологии, как мы все видим, развиваются по экспоненте и постоянно возникают какие-то новые вещи, которые не вписываются в то правовое поле, которое существует", — сказал Коробко.

Он отметил, что в этой области важная роль государства как регулятора, который должен создать условия для развития рынка новых технологий, чтобы они могли использоваться в области здравоохранения.

"Примером таких технологий, таких продуктов являются клеточные технологии… роль регулятора, в частности министерства здравоохранения, создание правовых условий, которые регулировали бы применение новых технологий", — добавил Коробко, отметив, что предусмотреть все в виртуальном режиме нельзя, поэтому опыт применения сможет показать, где именно требуются корректировки.