Роспотребнадзор обратил внимание россиян на информацию о холере в Нигерии

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор обращает внимание россиян на информацию о заболевших холерой в Нигерии и просит учитывать ее при планировании поездок.

"Министерство здравоохранения Нигерии сообщило о 375 случаях заболеваний холерой среди переселенцев в двух административных единицах штата Борно, расположенных на северо-востоке страны… Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщается о 21 погибшем от холеры и 200 заболевших, находящихся на лечении. Ситуация осложняется нехваткой чистой воды и скученностью проживающих на территории беженцев. Правительство страны принимает меры по стабилизации ситуации.

В сообщении говорится также, что по данным ВОЗ, с начала 2017 года случаи холеры зарегистрированы в 34 странах мира. В целях обеспечения санитарной охраны территории РФ Роспотребнадзор принимает меры по недопущению завоза данной инфекции на территорию страны.