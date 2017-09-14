В Астрахани проведут уникальную операцию по лечению катаракты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Медики в пятницу впервые в мире проведут в Астрахани сложнейшую офтальмологическую операцию с использованием имплантов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава Астраханской области.

В пятницу и субботу в Астрахани пройдет конференция офтальмологов России, Прикаспийских стран и стран Причерноморья, посвященная инновационным технологиям в офтальмологической практике. Основной темой станет "роговичная хирургия". По словам собеседника агентства, во время конференции будут проведены шесть операций, которые будут транслироваться в режиме реального времени из операционных России и Италии. Три из них будут сделаны астраханским пациентам на базе местной "Медико-санитарной части".

"Одна из операций, которая пройдет в Астрахани завтра, — "Факоэмульсификация катаракты с имплантацией бифокальной оптической системы" — будет сделана впервые в мире", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что изобрел эту операцию Сергей Кузнецов, выпускник Астраханского мединститута, который сейчас заведует кафедрой офтальмологии Пензенского института. Проведет операцию главврач Пензенской областной офтальмологической больницы, заслуженный врач РФ Рашид Галеев.

"Имплантируемая "Бифокальная оптическая система" позволит астраханцу, человеку с утраченным зрением, вернуть способность видеть как в молодости. Импланты для этой операции разработаны врачом совместно с отечественными производителями из отечественных материалов", — отметил собеседник агентства, добавив, что все операции будут сделаны астраханским пациентам бесплатно.