В Москве пройдет ярмарка вакансий Work Picnic

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. 27 сентября в Екатерининском парке Москвы с 11:00 до 19:00 пройдет ярмарка вакансий Work Picnic, сообщает mos.ru.

Цель мероприятия — привлечь молодежь к участию в программе стажировок "Москва моими глазами", проинформировать об интересных вакансиях, а также предоставить молодым людям без опыта работы возможность сориентироваться в карьерных предпочтениях.

В программе Work Picnic тематические мастер-классы "Самопрезентация", "Успешное прохождение собеседования", "Технология поиска работы", "Общаться? Легко!" и "Резюме — первый шаг на пути профессиональной карьеры", квест "В погоне за будущим" и тесты для профессионального самоопределения. В парке будут работать лекционные площадки и интерактивные зоны, а также ярмарка вакансий, где все желающие смогут пройти собеседование и пообщаться с работодателями.

Все посетители смогут принять участие в конкурсах и розыгрыше призов.

Пикник организован Центром занятости молодежи при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.