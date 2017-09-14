Проект капремонта жилья выполняется с опережением плана, заявили в Минстрое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Реализация проекта по капитальному ремонту жилья идет в России опережающими темпами, заявил в четверг на открытии Всероссийского съезда региональных операторов капремонта заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
По его словам, в текущем году на ремонт многоквартирных домов планируется потратить 200 миллиардов рублей. В связи с этим он отметил, что в некоторых регионах существует проблема, состоящая в том, что объем денег, собираемых для капремонта, превышает объем средств, необходимых для этого. Также замминистра остановился на теме качества работ, призвав представителей операторов капремонта задавать новые стандарты в этом отношении, и подчеркнул необходимость повышения энергоэффективности ремонтируемых многоквартирных домов.