Проект капремонта жилья выполняется с опережением плана, заявили в Минстрое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Реализация проекта по капитальному ремонту жилья идет в России опережающими темпами, заявил в четверг на открытии Всероссийского съезда региональных операторов капремонта заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

"С момента начала проекта прошло три года, а запланирован он на 30 лет. Могу сказать, что мы идем с опережением графика. В 2016 году было отремонтировано более 40 тысяч многоквартирных домов, что выше показателей 2015 года в два раза. На этот год у нас запланирован ремонт 49 тысяч многоквартирных домов", — сказал Чибис.

По его словам, в текущем году на ремонт многоквартирных домов планируется потратить 200 миллиардов рублей. В связи с этим он отметил, что в некоторых регионах существует проблема, состоящая в том, что объем денег, собираемых для капремонта, превышает объем средств, необходимых для этого. Также замминистра остановился на теме качества работ, призвав представителей операторов капремонта задавать новые стандарты в этом отношении, и подчеркнул необходимость повышения энергоэффективности ремонтируемых многоквартирных домов.