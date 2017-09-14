Парк "Зарядье" меняет режим работы из-за ущерба, нанесенного посетителями

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Расположенный в центре Москвы парк "Зарядье" меняет режим работы с 14 сентября, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"С 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. Это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами", — говорится в сообщении.

При этом с 18 сентября в "Зарядье" начнутся восстановительные работы, из-за чего в парк можно будет попасть по понедельникам, только начиная с 14.00 мск. В остальные дни недели парк по-прежнему будет открываться в 10.00 и закрываться в 22.00. Последних посетителей в "Зарядье" будут пускать в 21.00, а павильоны парка будут работать до 20.00.

"Ввод ограничений — вынужденная мера. Ландшафт парка — его основа, без которой "Зарядье" не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут. Мы уже понимаем, что часть насаждений придется восстанавливать, а ведь была проделана огромная работа по их отбору, заказу, выращиванию и доставке в парк", — сообщил порталу директор парка Павел Трехлеб.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с понедельника, 11 сентября. При этом уже вечером понедельника стало известно, что вандалы повредили стеклянный купол парка и окно медиацентра. Кроме того, в "Зарядье" буквально за несколько дней работы оказалась повреждена кора некоторых деревьев и вытоптана почва на участке северного ландшафта. Руководство парка также жаловалось на то, что посетители выкапывают, срывают и уносят с собой на память ценные растения, несмотря на то что часть из них внесена в Красную книгу. Всего пострадало не менее 10 тысяч растений.