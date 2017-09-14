Sputnik Кыргызстан презентовал аудиокнигу по роману "Сломанный меч"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik Кыргызстан подготовило инновационный проект по историческому роману Тологона Касымбекова "Сломанный меч". Проект включает в себя 27-часовую аудиокнигу, сокращенную и полную электронную версию романа, интерактивную карту событий в виде инфографики, справочник о персонажах, а также подборку научных работ известных литераторов страны.

Аудиокнига на кыргызском языке озвучена известными отечественными актерами театра и кино. Послушать ее можно ежедневно на радио Sputnik, ознакомиться с проектом — на сайте sputnik.kg

Уникальный проект, который не имеет аналогов в стране, презентован представителям системы образования, в том числе министру Г. Кудайбердиевой, директорам инновационных школ, членам Кыргызской академии образования и школьникам. Презентация состоялась в Республиканской детско-юношеской библиотеке им. К. Баялинова.

Презентация аудиокниги "Сломанный меч" прошла при поддержке Министерства образования и науки КР в рамках мероприятий, посвященных электронному методу обучения.

Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева: "Проект информационного агентства и радио Sputnik Кыргызстан действительно является уникальным в своем роде. Сейчас, когда речь идет о реформах в системе образования, особое значение имеет методика преподавания и обучения. Поэтому аудиокнига по историческому роману Тологона Касымбекова "Сломанный меч", изучение которого является обязательным в рамках школьной программы, стала образцом для создания аналогичных проектов. Выражаем благодарность Sputnik Кыргызстан за колоссальную работу и вклад в развитие системы образования".

Старший научный сотрудник Академии образования КР, доктор филологических наук, профессор Советбек Байгазиев в своей рецензии отметил, что аудиокнига подготовлена на высоком уровне и очень удобна для изучения: "Видно, что создатели проекта хорошо знают сюжетную линию романа. Они смогли сохранить сюжет, в полной мере передав идею, эмоции и настроение произведения. На мой взгляд, проект поможет изучению этого сложного романа как в средних образовательных учреждениях, так и в высших.

Руководитель информационного агентства и радио Sputnik Кыргызстан Елена Череменина: "Sputnik Кыргызстан еще раз показал, что СМИ могут не только информировать население об актуальных событиях, но и вносить существенный вклад в просвещение общества. Мы рады, что проекты Sputnik в сфере туризма, культуры, экономики, а теперь и образования удостаиваются высокой оценки и приносят пользу нашему народу и стране".

© РИА Новости / Владимир Вяткин Перейти в фотобанк Кремль обеспокоен данными о расследовании ФБР против Sputnik начал работу в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на кыргызском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди интернет-СМИ страны.*

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* По данным LiveInternet за август 2017 года