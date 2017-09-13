МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В России могут появиться государственные няни для дошкольников из малообеспеченных семей и детей-инвалидов, заявил РИА Новости член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Российской Федерации и генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.
"По инициативе экспертного совета при правительстве Российской Федерации, мы разработали модельный стандарт услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Что это значит – мы предложили эти услуги предоставлять не только в системе образования, но и в системе социального обслуживания и в других отраслях, например, в здравоохранении, с тем, чтобы мы приблизились к международной практике, когда услуги ухода существуют прежде всего в системе социального обслуживания и являются социальной услугой", — рассказал Рыбальченко.
Новый формат соцобслуживания и опыт
"Мы все-таки считаем, что в системе социального обслуживания такой институт нянь должен появиться для семей, находящаяся в трудной жизненной ситуации — когда мама не может выйти на работу из-за того, что не с кем оставить ребенка, или же ребенок инвалид или, допустим, семья малообеспеченная. Мы могли бы решить проблему, предоставив услуги нянь от государства", — заявил член ОП.
"Мы этот формат предлагаем сейчас органам социальной защиты населения", — сказал Рыбальченко.
Он подчеркнул, что мера экономически эффективна. "Если взять пример Франции, где няня на дому оказывает услуги и может принимать до четырех детей, фактически таким образом на рынок труда выходят четыре человека, одновременно мы стимулируем создание рабочих мест в социальной сфере", — заявил он.
Профстандарт для нянь
Он сообщил, что на проработку профстандарта в 2016 году был выделен президентский грант, его получила межрегиональная благотворительная организация "Соседи", и вместе со специалистами в области дошкольного образования, в том числе из Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования были сформулированы требования к няням.
"Задачи наши — не усложнить жизнь нянь, а наоборот облегчить, чтобы когда к ним предъявляют требования, они были конкретными. Речь идет о требованиях по обеспечению безопасности ребенка, его здоровья, его развития, санитарно-гигиенических норм по уходу за ним", — сообщил собеседник агентства.
"Мы это сделали для регионов, чтобы им легче было разрабатывать свои стандарты соцуслуг и вносить в перечень соцуслуг уход и присмотр за детьми. С несколькими регионами мы сейчас работаем по пилотному проекту внедрения этого стандарта и внедрению сертификации нянь, работа эта только в самом начале, она осуществляется при поддержке уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ – Анны Кузнецовой – в республике Башкирия и Вологодской области", — добавил Рыбальченко.
Няни для больниц
"И в системе образования на сегодняшний день не предъявляются требования к специалистам по присмотру и уходу. Нужно, чтобы он имел общее образование и прошел курс по санитарно-гигиеническим нормам, мы считаем, что все-таки навыки по работе с ребенком раннего возраста такие специалисты должны иметь", — сказал Рыбальченко.
Предполагается, что обучение займет не более 148 часов, что позволит даже человеку с общим образованием, получить профессию няни или помощника воспитателя.