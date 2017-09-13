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Общество

В ОП предложили ввести услуги бесплатных нянь для дошкольников

18:5013.09.2017
(обновлено: 18:59 13.09.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фотоЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В России могут появиться государственные няни для дошкольников из малообеспеченных семей и детей-инвалидов, заявил РИА Новости член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Российской Федерации и генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

Семья. Архивное фото
© Fotolia / Photocreo Bednarek
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По его словам, формат предоставления услуг бесплатных нянь на полный рабочий день проработан и предложен органам социальной защиты населения.

"По инициативе экспертного совета при правительстве Российской Федерации, мы разработали модельный стандарт услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Что это значит – мы предложили эти услуги предоставлять не только в системе образования, но и в системе социального обслуживания и в других отраслях, например, в здравоохранении, с тем, чтобы мы приблизились к международной практике, когда услуги ухода существуют прежде всего в системе социального обслуживания и являются социальной услугой", — рассказал Рыбальченко.

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По его словам, в некоторых регионах уже существует услуга краткосрочного присмотра за детьми, но она, как правило, оказывается детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. "Соцработник приходит на несколько часов несколько раз в неделю, допустим, не более 8 раз в месяц, не более 2 часов в день. А оказывают эти услуги те же специалисты, которые оказывают услуги пожилым людям на дому", — рассказал эксперт.

"Мы все-таки считаем, что в системе социального обслуживания такой институт нянь должен появиться для семей, находящаяся в трудной жизненной ситуации — когда мама не может выйти на работу из-за того, что не с кем оставить ребенка, или же ребенок инвалид или, допустим, семья малообеспеченная. Мы могли бы решить проблему, предоставив услуги нянь от государства", — заявил член ОП.

Семья
© Fotolia / Robert Kneschke
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Он отметил, что новый формат должен быть организован не в краткосрочном варианте, а на полный рабочий день и не обязательно на дому у семьи, а возможно дома у няни.

"Мы этот формат предлагаем сейчас органам социальной защиты населения", — сказал Рыбальченко.

Он подчеркнул, что мера экономически эффективна. "Если взять пример Франции, где няня на дому оказывает услуги и может принимать до четырех детей, фактически таким образом на рынок труда выходят четыре человека, одновременно мы стимулируем создание рабочих мест в социальной сфере", — заявил он.

Профстандарт для нянь 

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Рыбальченко также рассказал о создании профстандарта для нянь. По его словам. Еще в 2014 году во время встречи с премьер-министром России и министром открытого правительства было принято решение сформулировать требования к специалистам, которые предоставляют услуги для дошкольников. "Потому что в возрасте до трех лет услуга присмотра и ухода более востребована, чем дошкольное образование, и большое количество негосударственных организаций работают именно в этом сегменте услуг, но требований к специалисту, чтобы можно было определить определенные квалификационные стандарты, их не было", — рассказал эксперт.

Он сообщил, что на проработку профстандарта в 2016 году был выделен президентский грант, его получила межрегиональная благотворительная организация "Соседи", и вместе со специалистами в области дошкольного образования, в том числе из Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования были сформулированы требования к няням.

"Задачи наши — не усложнить жизнь нянь, а наоборот облегчить, чтобы когда к ним предъявляют требования, они были конкретными. Речь идет о требованиях по обеспечению безопасности ребенка, его здоровья, его развития, санитарно-гигиенических норм по уходу за ним", — сообщил собеседник агентства.

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"Сейчас проект обсуждается на различных площадках — с объединениями работодателей, представителями негосударственного сектора дошкольного образования, мы планируем в сентябре отправить разработанный проект для рассмотрения в министерство труда", — заявил Рыбальченко.

"Мы это сделали для регионов, чтобы им легче было разрабатывать свои стандарты соцуслуг и вносить в перечень соцуслуг уход и присмотр за детьми. С несколькими регионами мы сейчас работаем по пилотному проекту внедрения этого стандарта и внедрению сертификации нянь, работа эта только в самом начале, она осуществляется при поддержке уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ – Анны Кузнецовой – в республике Башкирия и Вологодской области", — добавил Рыбальченко.

Няни для больниц 

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Он отметил, что изначально планировалось создать стандарт исключительно для отрасли образования, но эксперты пришли к выводу, что это должен быть универсальный стандарт специалиста по уходу за детьми дошкольного возраста, который может быть реализован и в здравоохранении. "Когда, допустим, ребенок попадает в больницу. После достижения трех лет родитель вместе с ним не может присутствовать, но кто-то должен ухаживать, такой специалист должен быть", — пояснил он.

"И в системе образования на сегодняшний день не предъявляются требования к специалистам по присмотру и уходу. Нужно, чтобы он имел общее образование и прошел курс по санитарно-гигиеническим нормам, мы считаем, что все-таки навыки по работе с ребенком раннего возраста такие специалисты должны иметь", — сказал Рыбальченко.

Предполагается, что обучение займет не более 148 часов, что позволит даже человеку с общим образованием, получить профессию няни или помощника воспитателя.

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