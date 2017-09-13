ВЦИОМ будет использовать метод имитации голосования в ходе exit poll

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) собирается использовать метод имитации голосования при проведении exit poll на президентских выборах 2018 года: респондент будет давать не устный ответ на вопрос социолога, а сможет сам отметить результат голосования на опросном листе, имитирующем бюллетень, и опустить его в урну, сообщил РИА Новости гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Очередные выборы президента России пройдут в 2018 году. Технология exit poll, то есть опрос на выходе с избирательных участков, появилась в середине 60-х годов в США. Интервьюеры стоят не ближе чем в 50 метрах от избирательного участка и задают вопрос о результате голосования только тем, кто уже это сделал и выходит с участка, отметил глава ВЦИОМ.

"Главное, что бы нам хотелось сделать, это обеспечить достоверность ответов избирателей", — сказал Федоров.

Он уточнил, что самая большая сложность для социологов при проведении exit poll заключается в том, что многие респонденты либо не хотят участвовать в опросе – а так происходит в большинстве случаев, либо, соглашаясь ответить, по каким-то соображениям не хотят говорить правду.

"Поэтому мы пытаемся всеми способами обеспечить искренность в ответах респондентов. Очень хороший способ — это имитация голосования. Мы не спрашиваем человека, за кого вы проголосовали, а даём ему бумагу, имитирующую бюллетень, и он сам ставит галочку и бросает ее в предмет, имитирующий урну", — рассказал социолог.

Он подчеркнул, что респондентам при применении такого метода говорят, что проводится именно социологический опрос, чтобы человек не был введен в заблуждение. "Я говорю о бумаге, имитирующий бюллетень: она должна выглядеть точно так же, как бюллетень, но у избирателя не должно быть никакого сомнения, что это не бюллетень, а опросный лист", — добавил собеседник агентства.

Этот метод, по его словам, показывает хорошие результаты, потому что респондент уверен, что тайна голосования сохраняется, и не боится достоверно отобразить результат. Однако он не очень технологичен, уточнил Федоров, поэтому социологи работают также над тем, чтобы максимально ускорить, технологизировать и автоматизировать процесс сбора информации.

"Что делают на exit poll в этой связи: вообще уходят от бумаги, интервьюерам раздают планшеты, там устанавливается специальная программа. И как только респондент сам кликает на табличке, имитирующей бюллетень, или же сообщает интервьюеру и он кликает, эта информация тут же сваливается в базу, собираются данные со всей страны и мы видим в реальном времени, как все меняется", — пояснил глава ВЦИОМ.

При этом очень важно выдержать баланс: с одной стороны, достоверность, с другой — технологичность и скорость, отметил он. Федоров пояснил, что и имитаторы урн, и планшеты уже использовались ранее социологами при проведении exit poll. Он подтвердил, что ВЦИОМ планирует использовать какой-то из этих методов и в ходе предстоящих выборов президента РФ в 2018 году. "Или оба вместе — в правильной пропорции", — уточнил собеседник агентства.