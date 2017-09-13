В Москве рассказали, что будет с невостребованным в рамках реновации жильем

Детская площадка типового дома, предназначенного для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве

Детская площадка типового дома, предназначенного для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 13 сен — РИА Недвижимость. Власти Москвы смогут вывести в продажу на рынок в ближайшие годы не более 200-300 тысяч квадратных метров жилья, построенного в рамках программы реновации и не востребованного переселяемыми горожанами, рассказал на форуме ProEstate председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

"Что плохого в том, что на рынок придёт новый игрок?", — спросил Тимофеев.

Ранее глава ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова заявила, что столичных застройщиков тревожит тот факт, что в столице на рынке появятся излишки жилья, возведённого при реновации, так как размеры этих остатков не отрегламентированы. По её мнению, эти объёмы нужно направить на другие социальные городские программы.

Тимофеев в свою очередь напомнил, что на сегодняшний день в Москве выставлены на продажу 3,5-4 миллиона квадратных метров жилья, при том, что в стройке находится 18,5 миллионов квадратных метров.

Он подчеркнул, что объёмы новостроек, которые могут вывести на рынок столичные власти в результате реновации, вряд ли могут повлиять на рынок и будут на нем незаметны.

Власти Москвы в августе утвердили 15-летнюю программу реновации жилья столицы, в которую вошли 5144 дома. До 2032 года за счет городского бюджета планируется снести примерно 16 миллионов квадратных метров жилья, преимущественно в пятиэтажках, а жителей переселить в новые многоэтажные дома.