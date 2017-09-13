Почти 15 тысяч нижегородцев переселились из аварийного жилья в новые дома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен – РИА Новости. Почти 15 тысяч жителей Нижегородской области по программе переселения из аварийного жилья переехали в новые квартиры, сообщили в среду в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Почти 15 тысяч нижегородцев переехали в новые квартиры из аварийных домов. На этом регион завершает программу расселения жителей из домов, признанными аварийными до 2012 года, и переходит к новому этапу с 1 января 2019 года", — говорится в сообщении.

По данным регионального министерства строительства, всего в области для переселения людей из аварийного фонда введено в эксплуатацию 550 многоквартирных домов, из которых 86 — в 2017 году.

"Я часто общаюсь с переселенцами из аварийного жилья, только за последние две недели вручал ключи от нового жилья на Бору и здесь, в Кулебаках. Впечатление каждый раз двойственное. С одной стороны, радость, а с другой — люди плачут от счастья, что у них теперь есть водопровод и канализация, потому что всю жизнь по очереди с соседями мылись в бане. Подобное в XXI веке просто недопустимо", — отметил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Ранее Шанцев заявил, что хорошая статистика не должна успокаивать, и поставил перед профильным министерством задачу подготовить подробный реестр домов, признанных аварийными уже после 1 января 2012 года, чтобы продолжить программу. По его словам, после 1 января 2012 года еще порядка тысячи домов в области поставлены на учет как аварийные, это около 250 тысяч квадратных метров. По поручению губернатора, региональный минстрой проводит полную инвентаризацию этого жилья.

О необходимости продлевать программу ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Он поручил правительству РФ совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, а на переходный период предложил продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность.

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