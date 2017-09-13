В Волгоградской области семь погорельцев получили жилищные сертификаты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Первые семь человек, оставшиеся без жилья после ландшафтных пожаров в Волгоградской области, получили жилищные сертификаты, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее поручил Минфину выдать 26 жилищных сертификатов людям, потерявшим жилье в Волгоградской области в результате пожаров.

"Сегодня первые семь человек, оставшихся без жилья после пожаров в Волгоградской области, получили государственные жилищные сертификаты. Стоимость сертификата 31 тысяча 100 рублей за один квадратный метр общей площади жилья из расчета социальной нормы: 33 квадратных метра — для одиноких граждан, 42 квадратных метра — на семью из двух человек и по 18 квадратных метров – на каждого члена семьи при составе семьи из трех и более человек, но не более общей площади утраченного жилого помещения", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие от огня получили все предусмотренные законом выплаты. Компенсации из областного бюджета на первоочередные нужды — от 10 до 50 тысяч рублей – были перечислены практически сразу после пожаров всем признанным пострадавшими (92 человека).

После поступления средств федерального бюджета пострадавшие получили компенсации за утерянное имущество — по 50 или 100 тысяч рублей на семью, и выплаты на первоочередные нужды – по 10 тысяч рублей на человека. Выплаты также получили двое пострадавших, которые продолжают лечение от ожогов в медицинских учреждениях, и родственники двух погибших.

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать, но 25 августа ситуация вновь ухудшилась, в этот день в регионе возникли четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах. На территории области действует режим ЧС и особый противопожарный режим. Из-за пожаров было эвакуировано несколько населенных пунктов, а смены в четырех детских лагерях досрочно прекращены. Кроме того, был перекрыт участок федеральной трассы близ села Оленье в Дубовском районе. Более 50 населенных пунктов Волгоградской области удалось спасти от пожаров, не допустив распространения огня на жилые дома.