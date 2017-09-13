В Поморье внедряют аппаратно-программный комплекс "Безопасный город"

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сен — РИА Новости. Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", испытываемый на четырех пилотных территориях Архангельской области с конца 2016 года, будет введен в промышленную эксплуатацию; такое решение принято на состоявшемся в Архангельске заседании межведомственной рабочей группы по внедрению комплекса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Работа по созданию и внедрению АПК "Безопасный город" ведётся на четырёх пилотных территориях области: в Архангельске, Северодвинске, Котласе и Приморском районе. Строительство началось в феврале прошлого года, а уже в конце 2016 года комплекс был введён в опытную эксплуатацию.

Одной из важнейших составляющих "Безопасного города" является система видеонаблюдения, которая обеспечивает круглосуточный контроль за наиболее важными и потенциально опасными объектами. В рамках проекта установлено 180 новых видеокамер наружного наблюдения с функциями видеоанализа. Внедрение "Безопасного города" позволяет моделировать развитие чрезвычайной ситуации, что сокращает время реагирования на поступающие сигналы о происшествиях до минимума.

В рамках реализации АПК была построена дополнительная оптоволоконная сеть, проведена интеграция системы с рядом подсистем, разработаны сценарии и регламенты операций и процессов. При этом система не статична и дает возможность преобразований.

"Дальнейшее совершенствование процедур и алгоритмов действия системы вполне возможно. Но насыщение системы особенностями каждого пилотного муниципалитета, адаптация под конкретные ситуации должны проходить уже в условиях рабочего процесса", — подчеркнул на совещании глава Архангельской области Игорь Орлов.

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