ФСБ привлечет ОП к борьбе с распространением идеологии терроризма

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Общественный совет при ФСБ России проведет совместную работу с Общественной палатой РФ по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма, сообщает центр общественных связей ФСБ.

Сообщается, что 13 сентября в Пограничной академии ФСБ состоялось заседание общественного совета при ведомстве. Члены совета обсудили участие институтов гражданского общества в противодействии идеологии терроризма и экстремизма.

"По итогам принято решение инициировать в Общественной палате РФ совместную подготовку рекомендаций по организации взаимодействия региональных общественных палат и территориальных органов исполнительной власти при реализации информационно-пропагандистских мероприятий в данной сфере, а также обратиться в координационный совет по противодействию терроризму с просьбой о включении в его состав своего представителя", — говорится в сообщении.

Согласно релизу, председатель общественного совета при ФСБ Василий Титов отметил, что для эффективного противодействия распространению интернете материалов террористической и экстремистской направленности "результативными станут лишь хорошо продуманные и согласованные действия между отечественными институтами гражданского общества".

"Если все мы сможем подобрать убедительную аргументацию и доходчиво ее изложить, то каждый россиянин, кем бы он ни был по национальности, вероисповеданию или социальному статусу, сделает для себя единственно верный вывод о том, какими непоправимо катастрофическими последствиями способны обернуться красивые слова проповедников от террора", — добавил он.

Кроме того, в ходе заседания в рамках предстоящего празднования 100-летия со дня образования органов безопасности учрежден специальный приз общественного совета за лучшее художественное произведение о современной работе ФСБ.