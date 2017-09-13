Ярославский губернатор поручил помочь гражданам, пожаловавшимся Путину

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов поручил членам правительства региона "обратить особое внимание" на проблемы, с которыми местные жители обратились к президенту Владимиру Путину.
Путин при встрече с Мироновым 1 сентября передал ему зеленую папку, в которой были собраны жалобы жителей региона на основе их обращений в ходе подготовки к "прямой линии" с президентом. Путин отметил, что людей беспокоят проблемы в сфере здравоохранения, ситуация с больницей в наукограде Борок и родильным домом в Ростове, аварийное ветхое жилье, газификация.
"Врио губернатора Дмитрий Миронов призвал руководителей департаментов обратить особое внимание на обращения граждан из "зеленой папки", которую президент России Владимир Путин вручил ему в ходе рабочей поездки в Ярославскую область", — говорится в сообщении правительства.
Глава региона отметил, что почти половина вопросов, поступивших на "прямую линию" с президентом, касалась сферы ЖКХ. Также много обращений было связано со здравоохранением, поддержкой многодетных семей, трудоустройством инвалидов.
"Проблемы… нам известны. По особенно серьезным из них мы работаем не один месяц. Это и ситуация с больницей в поселке Борок, и вопросы обеспечения льготными лекарствами, и борьба с незаконным оборотом наркотиков, и ряд других", — отметил Миронов.
По его словам, многие вопросы уже удалось снять, по некоторым — подготовлены ответы заявителям. "Тем не менее, прошу всех руководителей департаментов, занимающихся обращениями граждан, не ослаблять внимания к отмеченным в них проблемам. Буду лично держать ситуацию на контроле", — добавил глава региона.
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