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Общество

Ярославский губернатор поручил помочь гражданам, пожаловавшимся Путину

16:0613.09.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкДмитрий Миронов. Архивное фотоДмитрий Миронов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов поручил членам правительства региона "обратить особое внимание" на проблемы, с которыми местные жители обратились к президенту Владимиру Путину.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин обсудил с врио губернатора Ярославской области проблемы в регионе
Путин при встрече с Мироновым 1 сентября передал ему зеленую папку, в которой были собраны жалобы жителей региона на основе их обращений в ходе подготовки к "прямой линии" с президентом. Путин отметил, что людей беспокоят проблемы в сфере здравоохранения, ситуация с больницей в наукограде Борок и родильным домом в Ростове, аварийное ветхое жилье, газификация.

"Врио губернатора Дмитрий Миронов призвал руководителей департаментов обратить особое внимание на обращения граждан из "зеленой папки", которую президент России Владимир Путин вручил ему в ходе рабочей поездки в Ярославскую область", — говорится в сообщении правительства.

Глава региона отметил, что почти половина вопросов, поступивших на "прямую линию" с президентом, касалась сферы ЖКХ. Также много обращений было связано со здравоохранением, поддержкой многодетных семей, трудоустройством инвалидов.

"Проблемы… нам известны. По особенно серьезным из них мы работаем не один месяц. Это и ситуация с больницей в поселке Борок, и вопросы обеспечения льготными лекарствами, и борьба с незаконным оборотом наркотиков, и ряд других", — отметил Миронов.

По его словам, многие вопросы уже удалось снять, по некоторым — подготовлены ответы заявителям. "Тем не менее, прошу всех руководителей департаментов, занимающихся обращениями граждан, не ослаблять внимания к отмеченным в них проблемам. Буду лично держать ситуацию на контроле", — добавил глава региона.

Рабочая поездка Владимира Путина в Ярославскую область
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ День знаний президент России побывал в Ярославле, где встретился с главой области и провел Всероссийский открытый урок.Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов во время встречи в аэропорту Туношна Ярославля. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В День знаний президент России побывал в Ярославле, где встретился с главой области и провел Всероссийский открытый урок.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВо время поездки президент посетил государственное училище олимпийского резерва по хоккею и сфотографировался с детской командой "Локомотив".Президент РФ Владимир Путин с юными хоккеистами во время посещения Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Во время поездки президент посетил государственное училище олимпийского резерва по хоккею и сфотографировался с детской командой "Локомотив".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПутин зашел в тренировочный зал училища, где расположены мини-поля, так называемые бросковые зоны, где хоккеисты отрабатывают точность броска клюшкой. Глава государства решил опробовать этот тренажер и с первого раза забил гол в верхний угол "ворот".Президент РФ Владимир Путин во время посещения Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин зашел в тренировочный зал училища, где расположены мини-поля, так называемые бросковые зоны, где хоккеисты отрабатывают точность броска клюшкой. Глава государства решил опробовать этот тренажер и с первого раза забил гол в верхний угол "ворот".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент пообщался с юными хоккеистами, которые подарили ему именную хоккейную футболку.Президент РФ Владимир Путин с юными хоккеистами во время посещения Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент пообщался с юными хоккеистами, которые подарили ему именную хоккейную футболку.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ рамках форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" президент провел Всероссийском открытый урок "Россия, устремленная в будущее". Путин рассказал школьникам старших классов о важности выбора профессии и своего жизненного пути.Президент РФ Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке Россия, устремленная в будущее в Ярославле. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В рамках форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" президент провел Всероссийском открытый урок "Россия, устремленная в будущее". Путин рассказал школьникам старших классов о важности выбора профессии и своего жизненного пути.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВо время открытого урока ученики из разных регионов смогли по телемосту пообщаться с президентом и поделиться с ним своими предположениями, какие из направлений являются в России наиболее перспективными и требующими особого внимания.Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке Россия, устремлённая в будущее в рамках ПроеКТОриЯ в Ярославле
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Во время открытого урока ученики из разных регионов смогли по телемосту пообщаться с президентом и поделиться с ним своими предположениями, какие из направлений являются в России наиболее перспективными и требующими особого внимания.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин со студентами после окончания всероссийского открытого урока в культурно-спортивном комплексе "Арена 2000" в Ярославле.Президент РФ Владимир Путин фотографируется со студентами после участия во всероссийском открытом уроке Россия, устремлённая в будущее в Ярославле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин со студентами после окончания всероссийского открытого урока в культурно-спортивном комплексе "Арена 2000" в Ярославле.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на теплоходе "Россия".Президент РФ Владимир Путин на теплоходе Россия. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на теплоходе "Россия".
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Президент на выставке Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в культурно-спортивном комплексе "Арена 2000" в Ярославле.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов передал президенту открытку с пожеланием от первоклассницы Полины Жаворонковой.Врио главы Ярославской области Дмитрий Миронов передал Путину открытку от первоклассницы. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов передал президенту открытку с пожеланием от первоклассницы Полины Жаворонковой.
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