Указания для пресечения выходок из-за "Матильды" не нужны, заявил Песков

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Кремле не видят необходимости в каких-то специальных поручениях правоохранителям для пресечения выходок экстремистов из-за "Матильды", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается каких-то специальных указаний и так далее, не вижу в этом смысла. Ситуация абсолютно очевидна. Для того, чтобы пресекать проявления экстремизма, каких-то специальных указаний давать совершенно не требуется", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль давать специальные поручения в сложившейся ситуации.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".

Адвокат режиссера Константин Добрынин в понедельник написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Две московских сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказались показывать "Матильду", несмотря на то, что фильму было выдано прокатное удостоверение.