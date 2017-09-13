Под филиал ГМИИ имени Пушкина в Смоленске выделят здание бывшего танцзала

СМОЛЕНСК, 13 сен — РИА Новости. Смоленские власти выделят под филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина здание бывшего танцевального зала на улице Дзержинского, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.
"Мы продолжили обсуждение идеи о создании в Смоленске филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, договорившись с министром об определенной конструкции, в рамках которой администрация региона предоставит помещение и возьмет на себя определенные финансовые обязательства. В свою очередь, Минкульт выделит средства на приведение этого здания в соответствие с требованиями музейной деятельности. Филиал Пушкинского музея будет экспонировать как постоянные, так и передвижные выставки, чтобы их смогли увидеть как можно больше смолян". — сказал Островский.
При этом он отметил, что ранее совместно с руководством музея было принято решение о том, что под филиал будет предоставлено здание бывшего танцевального зала "Молодость".
Кроме того, как информирует пресс-служба, губернатор и глава Минкультуры обсудили проблему реставрации Смоленской крепостной стены, которая является памятником федерального значения и находится в федеральной собственности.
По словам Островского, на встрече была достигнута договоренность, что в октябре министр культуры лично приедет в Смоленск, чтобы осмотреть крепостную стену и совместно с администрацией региона определить, какие меры необходимо принять для сохранения этого уникального памятника истории и культуры. На реставрацию объекта культурного наследия требуется выделение значительного объема средств из федерального бюджета.