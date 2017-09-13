Под филиал ГМИИ имени Пушкина в Смоленске выделят здание бывшего танцзала

СМОЛЕНСК, 13 сен — РИА Новости. Смоленские власти выделят под филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина здание бывшего танцевального зала на улице Дзержинского, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, вопросы открытия филиала в Смоленске глава региона обсудил на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

"Мы продолжили обсуждение идеи о создании в Смоленске филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, договорившись с министром об определенной конструкции, в рамках которой администрация региона предоставит помещение и возьмет на себя определенные финансовые обязательства. В свою очередь, Минкульт выделит средства на приведение этого здания в соответствие с требованиями музейной деятельности. Филиал Пушкинского музея будет экспонировать как постоянные, так и передвижные выставки, чтобы их смогли увидеть как можно больше смолян". — сказал Островский.

При этом он отметил, что ранее совместно с руководством музея было принято решение о том, что под филиал будет предоставлено здание бывшего танцевального зала "Молодость".

Кроме того, как информирует пресс-служба, губернатор и глава Минкультуры обсудили проблему реставрации Смоленской крепостной стены, которая является памятником федерального значения и находится в федеральной собственности.

По словам Островского, на встрече была достигнута договоренность, что в октябре министр культуры лично приедет в Смоленск, чтобы осмотреть крепостную стену и совместно с администрацией региона определить, какие меры необходимо принять для сохранения этого уникального памятника истории и культуры. На реставрацию объекта культурного наследия требуется выделение значительного объема средств из федерального бюджета.

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