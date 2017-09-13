В ГД поддержали проект о штрафах за неисполнение закона об анонимайзерах

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах.

Комитет по информационной политике выступает соисполнителем по данному вопросу. Профильный – комитет ГД по госстроительству и законодательству.

Госдума в конце весенней сессии приняла закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров).

Сопутствующий проект вводит штрафы за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к реестру Роскомнадзора. Предлагается установить, что штраф для граждан будет составлять пять тысяч рублей; для должностных лиц — пятьдесят тысяч рублей и для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы предлагается установить и за неисполнение операторами "поисковиков" обязанности по прекращению выдачи ссылок на заблокированные сайты по запросам пользователей поисковой системы.