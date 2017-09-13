Эксперт оценил идею Милонова о штрафах за фейковые новости

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Законопроект депутата Госдумы РФ Виталия Милонова о штрафах за распространение фейковых новостей вызывает много вопросов, в частности, не ясны юрисдикция законопроекта и механизм определения того, какие новости считать фейковыми, считает завкафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский.

Ранее Милонов подготовил и намерен внести на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, который предусматривает блокировку по решению Роскомнадзора интернет-сайтов с фейковыми новостями; также проект закона предусматривает штрафы до 50 тысяч рублей за распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Поправки предлагается внести в законы "О СМИ", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и в КоАП.

"Есть много вопросов. Кого именно будут преследовать? Будут ли преследовать русских граждан за распространение фейковых новостей во всем мире, потому что интернет экстерриториален, или будут преследоваться только люди, распространяющие фейковые новости на территории России, причем только русских подданных? И кто определяет, что новость фейковая? Мне кажется, этот законопроект без вот этого пояснения понять сложно", — сказал РИА Новости Засурский.

"Поэтому у меня вопрос к Милонову, собирается ли он преследовать русских граждан за действия в сети интернет, не важно, где они произведены, или у него какие-то другие цели, или он ориентирован только на посты на русском языке. Или, например, кто-то на каком-то другом языке, на якутском или татарском, скажем, напишет новость – кто будет отслеживать? Будет ли у регионов такая власть? А если у Москвы и региона будут разные точки зрения о правдивости?", — добавил он.

В качестве примера Засурский напомнил об обвинениях США в адрес России в распространении фейковой информации. Как отметил эксперт, здесь возникает вопрос, должны ли российские спецслужбы в соответствии с этим законопроектом наказывать тех людей, которых обвинит США в распространении фейковых новостей во время предвыборной кампании или в других случаях, представив России соответствующий список имен. "Это необходимо, если предполагается ответственность людей из России за распространение фейковой информации на других языках. Или на других языках и в других странах можно? Или специальные люди будут постить ерунду на фейсбуке, чтобы его можно было закрыть? Болезненные вопросы", — отметил он.

Еще одним камнем преткновения, по мнению Засурского, является само определение "фейковости" новостей. "Кто будет определять "фейковость" новости – это специальный суд должен решать, эксперты журфака или Священный Синод, Роскомнадзор или специальная комиссия Госдумы, или ФСБ? Хотелось бы, чтобы в ходе дискуссии разработчики закона это прояснили. И что если экспертиза будет противоречивой?", — сказал эксперт.