Глава Костромской области назвал приоритетное направление развития региона

КОСТРОМА, 13 сен – РИА Новости. Информационные технологии являются одним из приоритетных направлений развития Костромской области, заявил в среду губернатор региона Сергей Ситников, посетив IT-компанию ООО "ММТР".

Компания работает в Костроме с 2006 года и занимается разработкой программных продуктов для органов государственной власти и коммерческих заказчиков. Специалисты выполняют полный цикл разработки программ – от подготовки технического задания до непосредственного внедрения продукта. Губернатор и руководство "ММТР" обсуждали будущее компании.

"В планах – увеличение к концу 2017 года штата компании до 160 сотрудников, а количества активных проектов — до 15. По прогнозам руководства ООО "ММТР", в ближайшие 2 года количество сотрудников должно вырасти до 300-400 человек", — говорится в сообщении администрации региона.

Губернатору представили основные проекты компании – это единая информационная система в сфере госзакупок, система автоматизации железнодорожного транспорта, а также единая медицинская информационно-аналитическая система, к которой уже подключено более 11 миллионов пациентов и 23 тысячи врачей. Специалисты ООО "ММТР" обеспечивают постоянное сопровождение данных проектов.

Глава региона отметил: президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что использование передовых технологий является мощным ресурсом для развития страны, и за последнее время наше государство заметно продвинулось по многим направлениям цифрового развития.

"Информационные технологии являются одним из приоритетных направлений развития нашего региона", — подчеркнул Ситников. Он отметил принципиальную важность того, что компания, которая выполняет серьезные заказы, связанные, в том числе, с государственными системами управления, делает упор на молодых специалистов именно из Костромской области. "В Костромской области информационные технологии развиваются, причем во всех сегментах. Очень активно развиваются сети, технологии передачи информации. Деятельность данной компании – это еще один пример того, что на самом деле качество интеллекта не зависит от географии", — сказал губернатор.

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