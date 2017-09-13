Глава Костромской области назвал приоритетное направление развития региона

КОСТРОМА, 13 сен – РИА Новости. Информационные технологии являются одним из приоритетных направлений развития Костромской области, заявил в среду губернатор региона Сергей Ситников, посетив IT-компанию ООО "ММТР".
"В планах – увеличение к концу 2017 года штата компании до 160 сотрудников, а количества активных проектов — до 15. По прогнозам руководства ООО "ММТР", в ближайшие 2 года количество сотрудников должно вырасти до 300-400 человек", — говорится в сообщении администрации региона.
Губернатору представили основные проекты компании – это единая информационная система в сфере госзакупок, система автоматизации железнодорожного транспорта, а также единая медицинская информационно-аналитическая система, к которой уже подключено более 11 миллионов пациентов и 23 тысячи врачей. Специалисты ООО "ММТР" обеспечивают постоянное сопровождение данных проектов.
Глава региона отметил: президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что использование передовых технологий является мощным ресурсом для развития страны, и за последнее время наше государство заметно продвинулось по многим направлениям цифрового развития.