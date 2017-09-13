Росморречфлот: на Байкале реализуют план развития пассажирского судоходства

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Комплексный план развития пассажирского судоходства на Байкале переходит в стадию реализации, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) по итогам очередного заседания межведомственной рабочей группы по развитию водного транспорта и туризма в акватории озера, которое прошло 13 сентября в Улан-Удэ.

"Было решено одобрить доработанный комплексный план мероприятий по развитию пассажирских перевозок, мероприятия которого признаны актуальными и приняты в работу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет, в том числе, о строительстве экологичного судна, капитальном ремонте находящегося в эксплуатации земснаряда, проведении дноуглубления в порту Турка с оформлением включения данного порта в перечень внутренних водных путей, развитии логистической инфраструктуры с применением наплавных причалов, проработке возможностей субсидирования межрегиональных пассажирских перевозок, а также о строительстве новых судов типа "Баргузин".

Кроме того, участники заседания согласились с необходимостью всемерно поощрять готовность бизнес-сообщества реализовывать проекты развития на Байкале полноценно обустроенных туристических маршрутов и пассажирских перевозок водным транспортом при соблюдении всего комплекса мер обеспечения безопасности судоходства и экологических требований.

Первое заседание рабочей группы по развитию водного транспорта и туризма в акватории озера Байкал состоялось 8 июня 2017 года.