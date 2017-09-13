Директор департамента Минтруда принял участие в тестировании на ВИЧ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Директор департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж принял участие во Всероссийской акции по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Московский этап Всероссийской акции по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию проходит в Москве на Ленинградском вокзале.

"Минтруд России будет продолжать взаимодействовать с федеральными и региональными органами власти, социальными партнерами по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах в трудовых коллективах, информированию работодателей и работников по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, важности лечения и недопустимости дискриминации и стигматизации людей, живущих с ВИЧ", — приводит Минтруд слова директора департамента.

Корж отметил, что работодатели активно подключаются к решению проблемы ВИЧ. Он подчеркнул, что ее можно решить только совместными усилиями крупных предприятий, объединений работодателей, профсоюзов, органов власти. Чиновник призвал все стороны социального партнерства к активному участию в реализации совместной деятельности по решению проблемы ВИЧ-инфекции.

К акции по экспресс-тестированию присоединились 38 крупных предприятий, треть которых — учреждения РЖД. Валерий Корж сообщил, что РЖД является примером в вопросе добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию в трудовых коллективах.