Медведев недоволен нарушением сроков по адресной инвестиционной программе

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал министерство экономического развития, министерство финансов и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства скорректировать правила приема и сдачи в эксплуатацию объектов федеральной адресной инвестиционной программы.
"Я хотел бы, чтобы Минэкономразвития, Минфин и Минстрой с привлечением наших коллег из Счетной палаты и других ведомств посмотрели на эти результаты и представили предложения по исправлению ситуации со сдачей объектов в рамках федеральной адресной инвестиционной программы", — заявил Медведев.
Он уточнил, что традиционно сроки сдачи объектов в России приходятся на конец года, тем не менее, трудности со сдачей объектов свидетельствуют о необходимости корректировки существующих правил.