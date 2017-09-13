Медведев недоволен нарушением сроков по адресной инвестиционной программе

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал министерство экономического развития, министерство финансов и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства скорректировать правила приема и сдачи в эксплуатацию объектов федеральной адресной инвестиционной программы.

На заседании правительства Медведев сообщил, что в течение года планировалось построить и модернизировать 1417 объектов, из них 471 объект нужно ввести в эксплуатацию. За первые полгода были сданы лишь 14 объектов, отметил он.

"Я хотел бы, чтобы Минэкономразвития, Минфин и Минстрой с привлечением наших коллег из Счетной палаты и других ведомств посмотрели на эти результаты и представили предложения по исправлению ситуации со сдачей объектов в рамках федеральной адресной инвестиционной программы", — заявил Медведев.

Он уточнил, что традиционно сроки сдачи объектов в России приходятся на конец года, тем не менее, трудности со сдачей объектов свидетельствуют о необходимости корректировки существующих правил.