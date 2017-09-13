Минстрой проведет конкурсы на благоустройство исторических поселений

МОСКВА, 13 сен — РИА Недвижимость. Конкурсы на создание комфортной городской среды планируется провести для исторических поселений России, сообщил журналистам в среду глава Минстроя Михаил Мень.
В рамках этого поручения, пояснил глава Минстроя, его ведомство проработает выделение отдельных федеральных средств на развитие городской среды.
"Нужны отдельные меры стимулирования подобных населенных пунктов", — подчеркнул Мень. Он добавил, что недавно, в частности встречался с патриархом Кириллом и обсуждал с ним развитие Сергиева Посада в Подмосковье как духовного центра страны.
Как отметил министр, необходимо поощрять конкретные города с эффективными проектами и бережным отношением к архитектуре.