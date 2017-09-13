Тюменские школьники вошли в национальную сборную JuniorSkills

ТЮМЕНЬ, 13 сен — РИА Новости. Двое десятиклассников из тюменской школы вошли в расширенный состав национальной сборной JuniorSkills для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition 2017 в Абу-Даби по компетенции "Мобильная робототехника", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"По итогам III Национального чемпионата JuniorSkills в Краснодаре, где тюменцы заняли II место, ребята получили приглашение на учебно-тренировочные сборы в Анапу. Там лучшие тренеры страны по робототехнике учили школьников работать с новой робототехнической платформой VEX IQ, которая с текущего года стала официальной платформой JuniorSkills в компетенции "Мобильная робототехника", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 2015 году двое десятиклассников привезли золото национального чемпионата из Казани. Тюменских чемпионов подготовили тренеры Павел Буторов и Евгений Швецов.

"Движение WorldSkills и его идеология нацелены не только на чемпионство, оно определяет вектор пересмотра программ подготовки специалистов, дает дополнительные возможности для повышения профессионализма, стимул развития производственной культуры и более действенные инструменты оценки качества обучения", — считает глава региона Владимир Якушев.

Другие новости региона читайте здесь >>