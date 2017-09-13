Минздрав опроверг закупку сотрудникам VIP-страховок

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на заседании коллегии Министерства здравоохранения РФ в Москве.Архивное фото

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на заседании коллегии Министерства здравоохранения РФ в Москве.Архивное фото

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Минздраве РФ заявили, что появившаяся в СМИ информация о VIP-страховках у сотрудников ведомства не соответствует действительности.

"Никакого приобретения полисов добровольного медицинского страхования (именно их в статье называют VIP-страховкой) для сотрудников Минздрава России не осуществлялось. Сотрудники министерства получают медицинскую помощь в рамках государственных гарантий оказания всем гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи без каких-либо дополнительных страховых пакетов", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Рекомендовали бы изданию, опубликовавшему данный материал, более ответственно подходить к своей работе, не забывая, в погоне за сенсацией, принципов журналистской этики", — добавили в ведомстве.